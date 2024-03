Sinner-Kokkinakis oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Janniksfiderà Thanasinel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. L’altoatesino, terza forza del tabellone, ha potuto beneficiare di un bye all’esordio. Il top cento australiano, invece, ha debuttato con una vittoria in due set ai danni del padrone di casa Marcos Giron. A partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers sarà, che conduce per 3-0 il bilancio degli scontri diretti e che in questa stagione è ancora imbattuto dopo aver conquistato il titolo sia agli Australian Open sia a Rotterdam. Attenzione, tuttavia, a non sottovalutare il tennista aussie, giocatore molto forte e limitato in carriera soltanto dagli infortuni. ...