Sinner-Kokkinakis | Indian Wells | secondo turno | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) Questa sera con orario stimato per le 20, nel campo 1, Jannikaffronta Thanasinella sfida valida per ildegli. Esordio per l’altoatesino che nelle interviste ha chiamato a raccolta l’Italia per tifare non solo per lui, ma anche per tutti gli italiani che sono impegnati nella competizione. Andiamo dunque a vedere quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match: leCrediti foto: JannikFacebookL’altoatesino parte favorito e sa bene che al termine di questo torneo, in base a come ...