Sinner ha le idee chiare | “Un obiettivo per volta Tanto lavoro in palestra prima di Indian Wells”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Jannikcomincia con il piede giusto il Sunshine Double e sconfigge nettamente Thanasi Kokkinakis al debutto nel Masters 1000 di2024, dopo aver usufruito di un bye al primo turno in qualità di testa di serie n.3 del tabellone. L’azzurro si è imposto per 6-3 6-0 sull’australiano, prolungando la sua imbattibilità stagionale e accedendo ai sedicesimi di finale dove se la vedrà con Borna Coric o Jan-Lennard Struff. “C’era un po’ di vento oggi, quindi è stato difficile giocare soprattutto all’inizio. Per me era il primo match qui. Comunque posso essere molto felice, lui è un grande avversario e serve davvero bene. In avvio di partita devi un po’ abituarti al campo e alle palle, poi però mi sono sentito molto meglio“, racconta il vincitore degli Australian Open 2024 a fine partita. Sui suoi prossimi obiettivi: “Penso ad ...