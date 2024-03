Sinner debutta a Indian Wells | il cammino per diventare due del mondo inizia contro Kokkinakis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dodici vittorie e zero sconfitte. Questo il bilancio stagionale con cui Janniksi presenta ai nastri di partenza del torneo di, primo Masters 1000 del 2024. Secondo il supercomputer di Opta, il favorito per il titolo rimane il numero uno alDjokovic, ma è inevitabile che i giocatori in tabellone tengano particolarmente d’occhio anche, capace di vincere sia l’Australian Open che il torneo di Rotterdam. Il tennista azzurro arriva all’appuntamento in California in gran forma e sarà spinto anche da motivazioni extra poiché c’è in palio il sorpasso ai danni di Carlos Alcaraz, che potrebbe incrociare in semifinale, per il numero due del ranking. Per pensare alla classifica, però, ci sarà tempo. Adesso nella testa di Jannik c’è soltanto Thanasi, ...