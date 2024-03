Sinner al 3° turno di Indian Wells | Kokkinakis battuto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(USA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Jannik. L'italiano, terza testa di serie e numero 3 del mondo, debutta con una vittoria e accede al terzodel BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in corso all'Garden (duro, Plexipave – montepremi $9,495,555). L'altoatesino si è imposto in due set sull'australiano Thanasi, numero 99 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-0 in un'ora e 20 minuti di gioco. Al prossimosfiderà il vincente del match tra il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 Atp, e il croato Borna Coric, numero 35.