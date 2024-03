Simeone informa Inzaghi | «Non so se Griezmann ci sarà contro l’Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024) Alla vigilia di Cadice-Atletico Madrid Diego, intervenuto in conferenza stampa, dà alcunezioni utili anche per la prossima sfida di Champions League. RECUPERO – Negli ultimi tempi le condizioni fisiche di Antoinehanno preoccupato l’Atletico Madrid, che ha dovuto fare a meno del francese. A un giorno dalla sfida di campionatoil Cadice Diegoi giornalisti sulla situazione dell’attaccante, anche in vista della sfida di Champions Leaguedella prossima settimana. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore: «Antoinedomani nondisponibile, non sappiamo se ciper la partita ...