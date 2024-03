Simeone fa pretattica in vista dell'Inter | le ultime su Griezmann

Inter-Atletico Madrid - i convocati di Simeone! Pretattica finita. Diramata la lista convocati per Inter-Atletico Madrid da parte del club spagnolo in vista dell’ottavo di finale di andata di Champions League. Alvaro Morata ... (inter-news)

Atletico, Griezmann torna in gruppo ma Simeone fa pretattica: "Non so se ci sarà con l'Inter": L'attaccante francese, fuori dal match di andata per una distorsione alla caviglia, sicuro assente contro il Cadice ...sportmediaset.mediaset

Inzaghi e Simeone, due filosofie a confronto nel calcio: Simone Inzaghi e Diego Simeone, due figure di spicco nel mondo del calcio, si ritroveranno martedì sera come avversari. Entrambi hanno condiviso lo stesso spogliatoio dal 1999 al 2003 nella Lazio stel ...informazione