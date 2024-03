Siena | la regina del Palio dice addio alla Piazza “Violenta da Clodia farà solo la fattrice”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 – Ladi. Superba, eppure docile. Ghiotta di caramelle polo ma una guerriera al canape, se c’era da farsi spazio. Ha scritto la storia delcon la sua ’stilografica’ speciale: grinta e temperamento come inchiostro, pennellando le curve di. Entrando con Tittia nella leggenda, prima con un vittoria luccicante come il Drappellone ora nel museo del Leocorno, il 17 agosto 2022. Regalando poi al fantino che ha saputo capirla e interpretarla il successo della stella nella Selva il 2 luglio scorso, la Contrada che trasforma i sogni in realtà. Facendo poi un altro regalo ma questo al suo proprietario, Theodore Westerman, l’inglese ’rapito’ dal brivido e dalle emozioni della Festa, e all’allenatore che l’ha fatta diventare ’’, Massimo Milani. ...