Siamo più vicini a riportare in vita il mammut lanoso entro il 2028

Mammut lanoso - siamo un po' più vicini a riportarlo in vita. La startup Colossal Biosciences sta provando a de-estinguere la specie modificando geneticamente gli elefanti asiatici. E ora ha annunciato un importante passo ... (wired)

La Svezia entra nella Nato - finita l’attesa. Gli Usa : «Ora siamo più forti - per la Russia una débacle». L’attesa è finita : la Svezia fa parte da oggi della Nato , diventandone così il 32esimo Stato membro. Il Paese scandinavo, per lunghi decenni fedeli alla ... (open.online)

Caso dossier - Salvini : "La Lega il partito più spiato perché siamo scomodi". (Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2024 "Io ero lo spiato non lo spione. Ringrazio il procuratore Melillo per le parole di verità e coraggio che ha detto in ... (liberoquotidiano)