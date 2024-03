Si riduce il numero delle vittime della strada nella Ue

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 8 marzo 2024) AGI - La Commissione europea pubblica oggi i dati provvisori sulper il 2023. Lo scorso anno sono morte in incidentili circa 20.400 persone, una leggera diminuzione dell'1 per cento rispetto al 2022. Ciò rappresenta tuttavia circa 2.360 decessi in meno (-10 per cento) rispetto al 2023. Nel 2019 la tendenza al ribasso si è stabilizzata in diversi Stati membri. La classifica generale dei tassi di mortalitàle per paese non è cambiata in modo significativo, con le strade più sicure che si trovano ancora in Svezia (22 morti per milione di abitanti) e Danimarca (27/milione). Bulgaria (82/milione) e Romania (81/milione) hanno riportato i tassi di mortalità più alti nel 2023. La media dell'UE era allora di 46 morti sulla ...