Si ribalta betoniera | muore l’autista schiacciato dalle lamiere

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente stradale, con una vittima, nella prima mattinata nel territorio del comune di Bisaccia, in provincia di Avellino. Unasi è capovolta mentre percorreva una strada di campagna.è rimastotra leed è deceduto mentre i soccorritori lo stavano imbarcando a bordo di un’eliambulanza del 118. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

