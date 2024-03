Sfuma la tregua per il Ramadan Fonti Usa | “Hamas rifiuta di rilasciare ostaggi malati e donne e ostacola l' accordo” E il direttore della Cia è volato in Qatar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 marzo 2024 – Una missione d'emergenza sulla costa di Gaza per costruire un molo off-shore temporaneo in grado di accogliere grandi navi cargo per scaricare aiuti umanitari. Un’operazione militare americana ma senza "boots on the ground”, senza soldati Usa sul territorio, e subito ben accolta da Israele. È il colpo ad effetto per la guerra in Medio Oriente di Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell'Unione pronunciato nella notte davanti al Congresso. epa11204634 Israeli tanks patrolling along the Israeli border with Khan Younis in the southern part of the Gaza Strip, 07 March 2024. More than 30,000 Palestinians and over 1,300 Israelis have been killed, according to the Palestinian Health Ministry and the Israel Defense Forces (IDF), sincemilitants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023, and the Israeli operations ...