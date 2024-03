Sfida a colpi di idee per cancellare i rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Arriva il talent green EcoHackathon: giovani creativi inventano soluzioni per spingere l’economia circolare. Cem protagonista della maratona di Legambiente Lombardia, 24 ore di gara non stop per squadre tra i 18 e i 35 anni che sino adiper. Al centro di tutto le "3R" - Riduzione, Riuso, Riciclo - nuovo mantra del colosso pubblico della pattumiera che gestisce il servizio in 75 Comuni fra hinterland e Brianza. In palio 1.000 euro per ogni capitolo. L’appuntamento è per il 17 e 18 aprile, ma le iscrizioni sono aperte. La gara si terrà al Mind di Milano, il nuovo distretto dell’innovazione. I team possono arrivare al massimo a cinque membri, lo scopo delle sfide "è far emergere nuoveche alleggeriscano l’impatto del servizio sull’ambiente". ...