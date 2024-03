Sesso per non essere sfrattate | va in carcere l’ufficiale giudiziario

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ diventata definitiva dopo una battaglia giudiziaria tra procura, riesame e giudice per l’indagini preliminari la custodia cautelare innei confronti del, S.A., in servizio presso il tribunale di Nocera Inferiore, finito ai domiciliari nel settembre del 2023 con accuse gravissime tra le quali quelle di aver preteso prestazioni sessuali ai danni di donne in condizioni di gravissimo disagio socio economico, minacciandole di procedimenti di sfratto in caso di rifiuto. Alvenivano contestati anche altri comportamenti infedeli come episodi di corruzione con soldi ma anche cibo, in cambio del ritardo di diversi atti legati a procedimenti giudiziari per attività di notifiche ed esecuzione forzate. Un quadro sistemico di ...