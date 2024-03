Serie C | esonerato Protti | la Fermana cambia allenatore | la squadra affidata a Mosconi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Cambio diin casanel campionato diC Girone B dopo gli ultimi risultati deludenti. Laè reduce dalla sconfitta in trasferta contro l’Ancona con il risultato di 2-1 e la situazione di classifica è preoccupante. Laoccupa l’ultima posizione con appena 20 punti conquistati in 30 partite e il rischio retrocessione è sempre più concreto.Laha deciso di esonerare mister Stefano. “Una decisione che conferma la volontà della società gialloblù di mettere in atto tutti gli sforzi e le soluzioni possibili in questa fase delicata della stagione”, la motivazione della società che ha inoltre reso noto “di aver affidato l’incarico della guida tecnica della prima ...