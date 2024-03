Serie c Colpo Lumezzane | in attacco arriva l’esperto Galabinov

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024)(Brescia) Ilsferra undi grande esperienza. Inlo svincolato Andreij, centravanti bulgaro, fermo dalla scorsa estate dopo l’ultima esperienza alla Reggina. Sarà a disposizione del tecnico Franzini già a partire dalla prossima gara. Classe 1988 l’attaccante nato a Sofia, torna a vestire la maglia deldopo le due stagioni tra il 2009 ed il 2011 dove in 45 presenze mise a segno 12 reti. Formatosi nelle giovanili del Cska Sofia ha giocato tutta la carriera in Italia indossando tra le altre le maglie di Bologna, Spezia, Novara, Avellino, Livorno, Genoa e Reggina, indossando la maglia della nazionale bulgare in quattordici occasioni per un totale di due reti segnate. In carriera sono 419 le partite disputate per ...