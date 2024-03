Serie B | ventinovesima giornata | gare bollenti | programma e diretta tv

(Di venerdì 8 marzo 2024) Punti fondamentali, lunghezze che non torneranno più indietro. LadiB regalerà, come sempre, grandi emozioni a tifosi o semplici appassionati. Il clou di questa tornata sarà, certamente, l’incontro dello Zini che metterà di fronte i padroni di casa della Cremonese agli ospiti del Como. Entrambi, infatti, proveranno a dare la caccia al Parma capolista. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulcompleto della cadetteria con gli incontri, gli orari e dove sarà possibile assistere in televisione alle varie partite.B,: spicca Cremonese-Como, tutti gli appuntamenti (Credit foto – pagina Facebook US Cremonese) Parma-Brescia (oggi alle ore 20:30 – DAZN & SKY) Cosenza-Cittadella (domani alle ore ...

LECCO-PALERMO, 29ª GIORNATA Serie B: LE PROBABILI FORMAZIONI: Alle ore 16:15, allo Stadio "Rigamonti-Ceppi", andrà in scena la sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B, la decima del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno ...mediagol

Cremonese-Como e Pisa-Ternana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici: Cremonese-Como e Pisa-Ternana e sono valide per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici ...ilveggente

Parma – Brescia streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: Questa sera alle ore 20.30 va in scena la sfida della ventinovesima giornata di Serie B 2023/24 fra Parma e Brescia. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport 252 o, in alternativa, in ...generationsport