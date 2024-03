Serie B 2023 24 | Del Prato nel finale regala i tre punti al Parma | Brescia rimontato 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nell’anticipo della 29esima giornata diB ilrimonta e batte 2-1 il. In attesa di Cremonese, Como e Venezia, i Ducali consolidano la vetta e si portano così a quota 62, a +9 dalla prima inseguitrice. L’inizio di gara però è a favore delle Rondinelle, che sbloccano la sfida al minuto 16 grazie alla rete di Alexander Jallow. La formazione di Pecchia ha la chance per trovare il pareggio sul finire di primo tempo, ma Benedyczak dal dischetto si fa ipnotizzare da Avella, che tiene avanti i suoi. Nella ripresa però arriva subito il pareggio dei padroni di casa grazie al solito Dennis Man, che trova il suo 11esimo centro in campionato e fa 1-1. Ilperò non si accontenta del pari e vuole vincerla, ma non riesce a bucare il fortino degli ospiti. Nel...