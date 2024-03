Serie A | Gravina | presidente della Federazione Italiana | indagato per riciclaggio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 8 marzo 2024) 2024-03-07 13:52:07 Giorni caldissimi per il calcio italiano! IlFedercalcio(FIGC), l’italiano Gabriele, è stato iscritto nel registroProcura di Roma come indiziato di delitto reati die appropriazione indebita, a partire dal 2018nella concessione dei diritti televisivi alla Lega Pro (terza divisione, categoria di cui era), in una vendita di libri antichi e nell’acquisto di un appartamento a Milano (nord). L’inchiesta, secondo i media locali, controlla la possibile aggiudicazione fraudolenta da parte di, anche viceUEFA,gara del 2018 per il canale televisivoLega Pro ...