Serie A | 28esima giornata | probabili formazioni | orari e dove vedere le partite

(Di venerdì 8 marzo 2024) Milano, 8 marzo 2024 – All'orizzonte c'è la 28°diA, che verrà inaugurata dalla sfida del "Diego Armando Maradona" fra Napoli e Torino. La capolista Inter fa visita al Bologna per provare ad avvicinarsi ulteriormente al traguardo Scudetto. Il menù prevede poi due gare estremamente interessanti come Juventus-Atalanta e Fiorentina-Roma. In palio punti pesanti per la zona Europa. Il Milan ospita l'Empoli, mentre la Lazio attende l'Udinese. In chiave salvezza, occhio a Sassuolo-Frosinone, Cagliari-Salernitana e Lecce-Hellas Verona: scontri direttici si gioca molto. A completare il quadro di questo turno ecco Genoa-Monza. Sommario Il programma delle gare evederle LeLe designazioni arbitrali La classifica Il programma ...