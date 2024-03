Serie A 2023 2024 | Paulo Dybala è il giocatore del mese di febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024)è l’Ea Sports FC Player Of The Month di. Il calciatore giallorosso è risultato il più votato dai tifosi, superando Koopmeiners (Atalanta), Leao (Milan), Orsolini (Bologna), Thuram (Inter) e Vlahovic (Juventus), e verrà premiato nel pre-partita di Roma-Sassuolo. “Per la seconda volta in stagioneè stato votato dai tifosi come miglior calciatore del– ha dichiarato l’amministratore delegato di LegaA Luigi De Siervo – Nei 5 gol realizzati in tre partite asi può ammirare tutto il bagaglio tecnico della ‘Joya’, fatto di colpi di classe, freddezza, capacità balistiche, tempismo e soprattutto fantasia., al secondo anno in giallorosso, sta mostrando le grandi qualità che l’hanno ...