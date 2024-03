Seriate e Albino | la prossima settimana si decide Lega divisa tra territorio e volontà nazionali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Bergamo.: lasi. Nel frattempo la, sul, nella “scelta” tra i due Comuni, anche se i vertici, regionali e, spingono per aggiudicarsi la roccaforte dell’hinterland bergamasco. Risolte le questionite al voto di Romano di Lombardia, partita di Forza Italia, e di Dalmine, che viaggerà in continuità con il sindaco del Carroccio Bramani, per le segreterie del centrodestra è ancora tempo di riflessioni volte a sciogliere i nodi degli ultimi due centri con più di 15mila abitanti. Peraltro ambitissimi anche da Fratelli d’Italia che non ha mai nascosto di voler mettere la bandierina, magari su entrambi. Piatto ricco, dunque, ma ipotesi ...