Senza mezzi Termini – Una notte da barbone 

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di venerdì 8 marzo 2024) “A capa è ‘na sfoglia ‘e cipolla”: la testa è una sfoglia di cipolla, dicono a Napoli. La cipolla è paragonata alla testa dell’essere umano, alla mente: fragile e sottile. A volte basta un istante, un episodio per farci cambiare idea, umore, decisione. Basta un attimo per perdere la strada di casa. Ludovico Cordoni e Michele Mattucci sono due giovanissimi content creator. Michele ha 26 anni ed è laureato in Economia e management con ottimi voti. Ludovico ne ha 25, ha terminato gli studi in Scienze politiche e vorrebbe conseguire il tesserino da giornalista pubblicista. Insieme, hanno deciso di avviare un progetto podcast. Hanno vissuto per 24 ore alla Stazionedi Roma, cellulare alla mano, e lo hanno raccontato attraverso 3 video diffusi in rete sui loro canali Youtube: due interviste e un video racconto dellain cui hanno dormito come ...