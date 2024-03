“Semplici e gustosi” Spaghetti pomodorini al piennolo e alici | come fare la video ricetta di chef Max Mariola

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pasta pomodori deldi Maxche ama definirsi sono un artigiano ai fornelli, un entusiasta delle materie prime e un amante della cucina italiana. Conosciuto per il ”sound of love”, il suono dell’amore che fa ascoltare quando cucina i suoi piatti, Maxè nato a Roma e cresciuto sul litorale di Nettuno ma ha “radici culinarie in mezza Italia”. Grazie ai social, Maxè diventato famoso a un pubblico più ampio, ma deve la sua fortuna in televisione alla collega Laura Ravaioli, specializzata nella cucina ebraica Kasher, che lo ha voluto accanto a lei nella sua trasmissione del Gambero Rosso Channel. “È così che è iniziata la mia carriera da showman”, ha spiegato lonel suo sito. Pasta pomodori del ...