Sembra scotch ma è il nuovo bracciale di Balenciaga | ecco quanto costa

Il nuovo bracciale di Balenciaga ha la forma di uno scotch e costa 3mila euro: È arrivato poi il momento del tape bracelet (il bracciale nastro adesivo): sì, proprio quello scotch che utilizziamo in casa o in ... Ma i più critici hanno preso di mira proprio il braccialetto che ...tpi

Un rotolo di scotch come bracciale, la nuova trovata di Balenciaga è virale: cosa (non) abbiamo capito del tape bracelet e quanto costa: Sembra in tutto e per tutto un rotolo di scotch trasparente, tranne per il nome del brand che si intravede sul fondo. E, ovviamente, per il prezzo. Non è la prima volta che il marchio divide ...ilfattoquotidiano

Sembra nastro adesivo ma è il nuovo bracciale di Balenciaga e costa 3mila euro: "Pensavo fosse uno scherzo": si scatena il dibattito per il bracciale a forma di scotch presentato da Balenciaga alla Fashion Week di Parigi ...today