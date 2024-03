Sei Nazioni | per Roma e Lazio un impatto da oltre 37 milioni di euro

(Di venerdì 8 marzo 2024) SEI, PERUNDA37DIFIR, Ministero del Turismo, RegioneCapitale presentano lo studio di Italiacamp 5.2per l’economia nazionale e110.000 turisti nei weekend del Torneo 2023 CO2 risparmiata per circa un milione di: evento certificato sostenibile ISO20121 Il Seiè prossimo a festeggiare le nozze d’argento con, dove approdò per la prima volta, allo Stadio Flaminio, il 5 febbraio del 2000 con lo storico successo degli Azzurri sulla Scozia, allora campione in carica. Una vittoria sul campo che pose le fondamenta per lo sviluppo del Torneo come evento sportivo ...

Il Sei Nazioni vale 37 milioni per Roma e il Lazio. AGI - Un valore del turismo sportivo generato dal Sei Nazioni di 37.2 milioni di euro per il tessuto economico di Roma e Lazio . Questo il dato presentato ... (Leggi)

Rugby - Sei Nazioni U20 : l’Italia punta alla doppietta contro la Scozia. Torna il Sei Nazioni 2024 e anche questo weekend si parte in anticipo con le partite del torneo juniores. E l’Italia Under 20 di Massimo Brunello scenderà in ... (Leggi)

L'8 marzo non è una data scelta a caso, così come non lo è il simbolo della mimosa: Furono Rita Montagnana, prima moglie di Palmiro Togliatti ... Il 1975 venne proclamato "Anno internazionale delle donne", al quale seguì la proclamazione del "Decennio delle Nazioni Unite per le donne ...gazzetta

