Se l’obiettivo è perdere peso i cibi ricchi di fibre sono nostri alleati In più combattono la stipsi nemica delle donne I consigli della Dottoressa Bonifacio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 8 marzo 2024) Per dimagrire idi. Regolano infatti la funzione intestinale, mantenendo in salute il microbiota e sconfiggendo la, piuttosto frequente nelle. Ma allora qualigli alimenti che non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta? Lo abbiamo chiesto allaRossella, Medico Nutrizionista presso il Centro residenziale regionale DA “Mariconda”, ASL Salerno. ...