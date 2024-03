Screening oncologici | al via la campagna per i tumori alla mammella | al collo dell’utero e al colon

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 8 marzo – Far sì che ancora più persone partecipino agli, perchè se una malattia viene presa per tempo, maggiori sono le possibilità di sconfiggerla. Le diagnosi precoci sono importanti e glicostituiscono da questo punto di vista uno strumento essenziale di prevenzione. Oltretutto sono gratuiti e di facile esecuzione. La Regione Toscana vuole alzare l’asticella delle adesioni alle visite di prevenzione, anche se comunque il dato di partenza è già buono. Gliriguardano il tumore, il tumore dele il tumore del-retto – tre esami su popolazioni mirate – e per centrare il traguardo ed aumentare il numero di visite la Regione ha promosso con il ...