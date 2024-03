Scontro fra tram e auto | ferita una dodicenne Linea bloccata e disagi per i pendolari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Incidente ieri mattina alle 8 in viale Liguria fra undella15 e una Fiat Panda. Per cause ancora in fase di accertamento, alla rotonda di piazza Foglia di fronte il Municipio di Rozzano, unsi è scontrato con un’verosimilmente per una mancata precedenza. Ilin viale Liguria viaggia su una corsia protetta e quando attraversa le rotatorie semaforizzate scatta il rosso per le. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 di Milano e la polizia locale. Nell’urto è rimastain maniera lieve una ragazzina di 12 anni, che era a bordo dell’e che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas a bordo di un’ambulanza della Croce Viola di Rozzano.per i ...