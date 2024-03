Scontri durante derby Casertana-Foggia | 14 Daspo per 56 anni totali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Caserta, 08 mar. – (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Caserta ha identificato 14 tifosi coinvolti nei tafferugli avvenuti nel corso dell?incontro di calciodel 4 dicembre 2023 presso lo Stadio ‘A. Pinto’ di Caserta. Al termine delle attività investigative, il questore Andrea Grassi ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, meglio nota come. Nel complesso, sono stati comminati, a carico dei 14 tifosi identificati, 56di divieto di ingresso negli stadi di tutta Italia. Per due di loro, recidivi in quanto già destinatari della stessa misura negli scorsi, il provvedimento è stato adottato con l?aggiunta dell?obbligo di firma, prima e dopo la disputa degli incontri di calcio della ...