Scomparso Toriyama | autore di Dragon Ball | il post del Milan sui social

Addio ad Akira Toriyama, il padre di Dragon Ball: Akira Toriyama, il noto fumettista giapponese, è Scomparsoil primo marzo di quest'anno. Fu il creatore della serie manga Dragon Ball.vocidicitta

L'enorme vuoto lasciato da Akira Toriyama: le parole degli autori di Naruto e One Piece: La scomparsa di una leggenda come Akira Toriyama ha devastato il mondo dei manga e molti illustri mangaka si sono espressi in merito alla questione.anime.everyeye

È stata rivelata la causa della morte di Akira Toriyama, tragicamente Scomparso a 68 anni: Come indicato dal comunicato diffuso in mattinata dal sito ufficiale di Dragon Ball, Toriyama è morto a causa di una forma acuta di ematoma subdurale.anime.everyeye