Sciopero Roma dell’8 marzo | mezzi pubblici Atac non coinvolti | bus e metro regolari Treni a rischio

(Di venerdì 8 marzo 2024) Oggi venerdì 8scatta logenerale. Nel giorno della Festa internazionale della Donna si fermano tutti i servizie privati, dai trasporti alla scuola, dalla sanità alle fabbriche a tutti gli altri settori produttivi. Alloaderiscono anche i Vigili del Fuoco. Il blocco dei trasporti è stato tuttavia limitato dall’intervento del Garante, e riguarda soltanto i, datalia a Trenord; salvo invece il trasporto locale. Numerose le sigle sindacali aderenti. Ma vediamo nel dettaglio come si svolge lo, cosa si ferma e cosa no, in quali orari e quali potrebbero essere i disagi per i cittadini che si spostano in città....

Sciopero venerdì 8 marzo 2024 a Roma di trasporti - scuola e vigili del fuoco - i sindacati : "Agitazione contro violenza su donne". Quale giorno migliore della giornata internazionale della donna per un bello Sciopero generale? Probabilmente nessuno. Così il prossimo 8 marzo pensato come ... (Leggi)

Sciopero 8 marzo 2024 : i servizi a rischio in Emilia Romagna. Bologna, 4 marzo 2024 – L’8 marzo non sarà solo la Giornata internazionale della donna ma anche un giorno di mobilitazione, con uno Sciopero generale ... (Leggi)

L’8 marzo a Roma è sciopero trasfemminista globale : “Ci fermiamo contro la violenza patriarcale”. Il corteo organizzato da Non Una di Meno per la giornata dell'8 marzo partirà alle 10 da Circo Massimo. "Se ci fermiamo noi si ferma il mondo".Continua a ... (Leggi)

Sciopero nazionale di Enel: una protesta per il futuro dell'energia: I lavoratori del gruppo Enel sono in Sciopero oggi. Questa azione è stata programmata dalle organizzazioni sindacali del settore elettrico, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, in risposta ai piani d ...informazione

Sciopero della Cgil laziale con un documento gonfio di retorica e privo di impegni concreti: La Cgil di Roma e del Lazio ha dichiarato per la giornata internazionale dei diritti delle donne (oggi) uno Sciopero regionale per tutte le lavoratrici e per tutti i lavori del settore Assicurazioni e ...italiaoggi

Venerdì 8 marzo Sciopero generale: treni a rischio da Nord a Sud. Ecco cosa si ferma: Venerdì nero, tra maltempo generalizzato, e Sciopero. Per la Festa delle donne, l'8 marzo 2024, indetto uno Sciopero generale nazionale che interessa sia i lavoratori pubblici che ...corriereadriatico