Sciopero delle donne per l' 8 marzo | la marea fucsia inonda le strade | «Se ci fermiamo noi | si ferma il mondo»

Sciopero delle ferrovie - giornata a rischio per i pendolari. E' partito alle 9 di questa mattina lo Sciopero nazionale dei ferrovie ri proclamato dai sindacati di base Cub e Usb che protestano per il rinnovo del ... (quotidiano)

Sciopero e blocco delle portinerie : "Riassumete il delegato Cub". Esprinet licenzia il delegato Cub e i colleghi scioperano per solidarietà e per chiedere alla direzione di fare marcia indietro: "Dava fastidio", ... (ilgiorno)

8 marzo, il corteo a Roma contro patriarcato e genocidio a Gaza: L’8 marzo è, da sempre, un giorno di festa e di orgoglio delle donne di tutto il mondo. Ma anche una giornata di lotta e mobilitazione per le donne delle periferie, le lavoratrici precarie, le student ...informazione

Cani e gatti morti nell'incendio a Boccheggiano vicino Grosseto: fiamme nella cascina per animali abbandonati: che erano ricoverati presso la struttura e sono morti probabilmente per via delle fiamme e del fumo inalato. È una tragedia che ricorda quella che, ad inizio 2024, aveva colpito un capannone agricolo ...notizie.virgilio

Napoli, la protesta dei lavoratori Enel a Piazza del Plebiscito: incontro col vice prefetto: In occasione dello Sciopero proclamato per l’intera giornata di oggi dai sindacati di categoria di Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil, circa cento lavoratori delle sedi Enel della Campania hanno ...ilmattino