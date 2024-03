Sciopero Bologna dell’8 marzo | autobus regolari | Tper non coinvolta Treni a rischio

(Di venerdì 8 marzo 2024) Oggi venerdì 8scatta logenerale. Nel giorno della Festa internazionale della Donna si fermano tutti i servizi pubblici e privati, dai trasporti alla scuola, dalla sanità alle fabbriche a tutti gli altri settori produttivi. Alloaderiscono anche i Vigili del Fuoco. Il blocco dei trasporti è stato tuttavia limitato dall’intervento del Garante, e riguarda soltanto i, datalia a Trenord; salvo invece il trasporto locale. Numerose le sigle sindacali aderenti. Ma vediamo nel dettaglio come si svolge lo, cosa si ferma e cosa no, in quali orari e quali potrebbero essere i disagi per i cittadini che si spostano in città.Per ...

Sciopero Bologna del 23 febbraio 2024 - bus - tram e treni a rischio?. Un altro venerdì nero per spostarsi. Oggi 23 febbraio 2024 è stato infatti indetto uno Sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati, in cui, come ... (Leggi)

Venerdì 8 marzo Sciopero generale: treni a rischio da Nord a Sud. Ecco cosa si ferma: Venerdì nero, tra maltempo generalizzato, e Sciopero. Per la Festa delle donne, l'8 marzo 2024, indetto uno Sciopero generale nazionale che interessa sia i lavoratori pubblici che ...leggo

“Strade insicure, ridateci la notte”, fumogeni e passeggiata rumorosa in zona U | VIDEO: Una passeggiata "rumorosa e indecorosa" per "riprendersi la notte". Il collettivo universitario Cua Bologna è partito oggi dalla sua sede occupata in via Zamboni 32 per fare una breve marcia lungo via ...bolognatoday

Sciopero e cortei, le donne scendono in piazza: L'8 marzo quest'anno sarà all'insegna della protesta: uno 'Sciopero femminista contro la violenza patriarcale in tutte le sue forme' ...agi