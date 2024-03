Sci alpino | startlist gigante Are 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sabato 9 marzo andrà in scena ilfemminile di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci. L’Italia vuole sognare in grande con Marta Bassino e Federica Brignone sulla pista svedese, dove la padrona di casa Sara Hector partirà con il pettorale numero 1. Tra le favorite spicca la svizzera Lara Gut-Behrami, ormai prossima alla conquista della Sfera di Cristallo generale. In lizza per un risultato di lusso anche l’australiana Alice Robinson, la norvegese Thea Louise Stjernesund, la croata Zrinka Ljutic. Appuntamento alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. Si tratta della prima gara del fine settimana in terra scandinava, che sarà seguita domenica da uno slalom. A quel punto sarà arrivato il momento di pensare alle Finali di Saalbach, che ci terranno compagnia nelle due settimane successive. Di ...