Sci alpino | Federica Brignone prima di Are | “Neve primaverile come piace a me | lo slalom un test per divertirmi”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Manca sempre meno all’attesa due giorni di Are, località della Svezia che ospita questo weekend la tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, dove è in programma un gigante ed unofemminile. Sarà un appuntamento molto importante per, pronta a disputare l’ultima prova fra le porte larghedelle Finali, pianificate in quel di Saalbach, in Austria. L’azzurra al momento occupa la seconda posizione nella classifica generale con 1268 punti, alle spalle di Lara Gut-Beharami,con 1594 e davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin (che tornerà in pista proprio questo fine settimana) con 1209. La valdostana – che prenderà parte ad entrambe le prove – a poche ore dal via ha svelato le sue sensazioni in una breve dichiarazione rilasciata ai canali ...