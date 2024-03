Sci alpino | Brignone alla vigilia di Are | “Sogno un bel risultato anche in slalom”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) ”Nella sciata in pista di oggi non si vedeva benissimo. La neve è primaverile come piace a me, il caldo l’ha sciolta ma poi di notte è gelata, bisognerà vedere cosa succederà alle gobbette che si sono formate. Abbiamo trovato un terreno duro che ci mancava da tanto, sono stati ottimi allenamenti in questi ultimi giorni”. Mentre ci si avvia verso gli atti conclusivi della stagione, Federicaparla cosìdel gigante di Are, ultima prova ra le porte larghe prima delle finali di Coppa del mondo a Saalbach. “Prenderò parte sia al gigante che allo, fra i pali stretti ho sciato recentemente per soli due giorni, lo disputo perchè mi piace, non ho mai avuto occasioni di farlo nel corso della stagione e certamente non in ottica classifica generale. Rimane una specialitàdi ...