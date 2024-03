Schianto fatale Oggi l’addio a Ivan Niccolai

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si svolgerannopomeriggio alle ore 15 alla chiesa di san Michele Arcangelo a Vignole i funerali di, il 28enne che nella serata di domenica 3 marzo ha perso la vita in un incidente stradale a Agliana. La salma del giovane originario di Valenzatico da ieri pomeriggio si trova alle cappelle del commiato della Misericordia di via Brunelleschi a Quarrata. Per avere elementi sulla dinamica dell’incidente sul corpo del ragazzo era stato disposto l’esame autoptico., lo ricordiamo, domenica sera stava percorrendo via De Gasperi a Agliana, quando intorno alle 21,30 la sua auto improvvisamente si è rovesciata dopo aver sbandato finendo oltre un argine. Sul posto sono giunti i sanitari della Misericordia di Agliana e l’automedica, che, purtroppo senza risultato, hanno tentato a ...

