Schermitrice 17enne violentata | la madre | “Voleva suicidarsi | noi abbandonati da giustizia italiana”

Schermitrice violentata : "Non riesco più a dormire". La 17enne rivive l’incubo. Siena, 6 marzo 2024 – “Sto cercando di non leggere le notizie che mi riguardano perché purtroppo mi fa molto male. Rivivo la stessa angoscia. Mi guardo allo ... (lanazione)

Chianciano, parla la madre della Schermitrice 17enne che ha denunciato stupro/ “Giustizia non l’ha protetta”: La rabbia della madre della giovane Schermitrice che ha denunciato un presunto stupro di gruppo durante un ritiro sportivo a Chianciano Terme ...ilsussidiario

La madre della Schermitrice minorenne abusata da due colleghi: "La Federscherma ci ha abbandonati da mesi": La mamma della giovane Schermitrice abusata da due colleghi: "Sono delusa dal comportamento della Federazione italiana di scherma che non si è mai preoccupata per lei e anche da quello della giustizia ...globalist

Schermitrice violentata, i due compagni indagati e il giallo della gara saltata. "Non saliranno in pedana": Sono accusati di abusi sessuali su una 17enne nel raduno dell’agosto scorso. Sono in corso a Lucca le prove nazionali giovani di fioretto e sciabola. La Federazione: "Decisione loro, non c’è alcun mot ...lanazione