Scherma | nove italiane nel tabellone principale del Grand Prix di spada di Budapest

(Di venerdì 8 marzo 2024) Inizia oggi ildidi(Ungheria), dove sono andate in scena le qualificazioni delfemminile. Appuntamento importante quello nella capitale magiara, con l’Olimpiade, ma soprattutto il termine della scadenza per ottenere punti per la qualificazione a Cinque Cerchi, che si avvicina sempre di più. Erano 8 le azzurre impegnate in pedana, e cinque hanno staccato il pass per la giornata clou di domenica. Ben quattro spadistedel CT Dario Chiadò non hanno dovuto tirare oggi, essendo già ammesse ai trentaduesimi per diritto di ranking: Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi. A loro quattro si sono unite subito dopo la fase a gironi Alessandra Bozza e Federica Isola. Per entrambe una mattinata perfetta a ...