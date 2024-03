Scandalo scherma | campionessa stuprata | chi sono gli atleti indagati

(Di venerdì 8 marzo 2024)nel mondo della: chigliIl mondo dellaè inevitabilmente sotto shock per via delloche ha visto come vittima unadi questo sport. Si tratta della 17enne uzbeka che è stata violentata eda due suoi colleghi. In merito a questa vicenda, appunto,due le persone ufficialmente indagate. Si tratta di Emanuele Nardella (21 anni) e Lapo Jacopo Pucci (19), entrambi appartenenti alla juniores italiana.nel mondo della(Pixabay Foto) Cityrumors.itLe violenze si sarebbero verificate lo scorso anno, precisamente tra il 4 ed il 5 agosto a ...

"Una 17enne stuprata in ritiro da tre atleti". Scherma - lo scandalo che sconvolge l'Italia. Nuovo scandalo nel mondo dello sport italiano. Dopo la chat di alcuni atleti in Veneto con contenuti sessuali e razzisti, è il mondo della Feder Scherma a ... (Leggi)

Indagini per stupro nella scherma italiana: due atleti autosospesi: La notizia della violenza di tre atleti italiani durante un ritiro a Chianciano Terme, su una schermitrice uzbeka, ha sconvolto il mondo dello sport e, nello specifico, quello della scherma italiana.notizie

Clio Make Up (di nuovo) in lacrime sui social: «L’ultimo anno è stato il più difficile della mia vita»: Lo sfogo di Clio Zammatteo, imprenditrice bellunese e influencer nota come Clio Make Up, su Instagram: «Sto passando un periodo di me..., un mix di tantissime cose accumulate nel tempo» ...corrieredelveneto.corriere

Campionessa di scherma violentata, i dettagli sugli abusi svelati dall’avvocato: Come hanno agito gli aggressori della povera campionessa di scherma violentata. L’avvocato della vittima svela i dettagli orribili. La terribile vicenda della campionessa di scherma violentata a ...newsmondo