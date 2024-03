Sassuolo | l’insolito ’derby’ Le peggiori difese contro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dueda 111 gol al passivo, se messe assieme: in 27 partite di campionato il Frosinone ha incassato 56 reti, peggio di chiunque altro, anche di unche segue a ruota a 55, pertanto non molto meglio, considerando anche la peggior differenza reti. Non è un caso, insomma, che le due squadre che si affronteranno domani siano a rischio retrocessione, e del resto in Serie A solo la Salernitana ultima, oltre a neroverdi e gialloblù, ha superato i 50 gol al passivo, chiudendo così questo poco invidiabile podio. Si è scritto di, ma è evidente, tanto per il Frosinone quanto per il, che il discorso riguardi l’intera fase difensiva e coinvolga l’intero undici, i collegamenti tra i reparti, le transizioni, laddove gli errori individuali si mischiano a quelli di squadra e ciò che ne esce, oltre a ...