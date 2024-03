Sassuolo-Frosinone | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Sassuolo-Frosinone - Di Francesco : “Non ci snatureremo. Partita delicata”. “E’ una gara che contiene diversi fattori, si affrontano due formazioni che cercheranno di portare a casa il risultato fondamentale per il proseguo del ... (Leggi)

Frosinone - Di Francesco "Sassuolo come noi vuole fare risultato". "Il girone di ritorno è totalmente diverso rispetto a quello d'andata" Frosinone - Trasferta in terra emiliana per il Frosinone che farà visita sabato ... (Leggi)