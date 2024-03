Sarri | parole di fuoco contro Moggi | 'Non rispondo a un radiato Ha mandato in B la Juventus dopo 100 anni'

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti ha parlato Maurizio. Il tecnico della Lazio ha sottolineato quanto di buono fatto in Champions...

Lotito furioso con Sarri - smonta le sue accuse con le sue stesse parole : presa di posizione forte. Lotito ha chiesto a Sarri di "prendersi le sue responsabilità", infuriandosi per le parole post Fiorentina-Lazio. Un intervento perentorio.Continua a leggere (fanpage)

Ultime Notizie Serie A : Rinnovo Inzaghi - le parole di Sarri e Pioli. Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Pioli : «Milan, dobbiamo ... (calcionews24)

Lazio, Sarri: "Moggi In difficoltà a rispondere a un radiato. Con lui Juve retrocessa": Dopo l'eliminazione in UEFA Champions League, la Lazio di Maurizio Sarri torna a pensare al campionato e alla Coppa Italia. Tornare in Europa e provare a vincere la coppa nazionale sono gli obiettivi ...gianlucadimarzio

Lazio, Sarri contro Moggi: "Non rispondo a un radiato. Ha mandato in B la Juve dopo 100 anni": Il tecnico biancoceleste si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "La fiducia della società la sento quotidianamente" ...sportmediaset.mediaset

Sarri a LSC: «Bel viaggio in Champions, ora risaliamo in campionato. Moggi Mi sento di mancare di rispetto rispondendo a un radiato»: Maurizio Sarri, tecnico della Lazio ... La sensazione di quello che c’è dietro le sue parole ce l’ho, ma i fatti sono questi». Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della Lazio ...lazionews24