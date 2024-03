Sarri non le manda a dire a Moggi | «Non rispondo a un radiato!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024) Mauriziorisponde per le rime a Luciano, che nei giorni scorsi si è scagliato contro l’allenatore della Lazio parlando dei tempi sulla panchina della Juventus. VERITÀ – Maurizio, intervenuto sui canali ufficiali della Lazio, ha qualcosa daa Luciano: «La fiducia della società dopo gli attacchi di? La fiducia della società io la sento quotidianamente. Se si è esposta pubblicamente mi fa piacere ma non è che mi mancasse niente da questo punto di vista. Per quanto riguarda le dichiarazioni di, mi mette in difficoltà perché devo rispondere a une quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l’ultimo scudetto alla Juventus è arrivato sotto la mia gestione. E la verità è che in ...