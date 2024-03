Sarri-Moggi | botta e risposta | “Radiato” | “Ti faccio nero”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – Lucianoe Maurizioal vetriolo a tinte bianconere. Le parole dell’ex direttore generale della Juventus innescano la reazione dell’allenatore della Lazio, ultimo tecnico a vincere lo scudetto con la Vecchia Signora nell’unica stagione all’ombra della Mole. “Per quanto riguarda le dichiarazioni di, vado in difficoltà perché dovrei rispondere a une quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l’ultimo scudetto alla Juventus è arrivato sotto la mia gestione, mentre in una storia ultracentenaria come quella della Juve l’unica retrocessione è arrivata sotto la sua gestione. Anche con 17 punti di penalizzazione per il successivo campionato di Serie B… Ho anche la sensazione di cosa ci sia dietro ...