Sarri contro Moggi | «Perché rispondere ad un radiato? Ha portato lui la Juve in Serie B»

(Di venerdì 8 marzo 2024) La risposta dell’allenatore della Lazio MaurizioLuciano, facendo riferimenti a Calciopoli In fronte alle considerazioni di, l’allenatore della Lazio ha volutocosì all’ex dirigente bianconero. «La fiducia della società la sento quotidianamente.dice che torno al Napoli? Vado in difficoltàdovreia une quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l’ultimo Scudetto allantus è arrivato sotto la mia gestione e la verità è che in una storia ultracentenaria come quella dellal’unica retrocessione è arrivata sotto la sua gestione. E anche con 17 ...

Sarri : «Contro il Bayern non bisogna emozionarsi - ma avere coraggio ed essere incazzati». Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco. La sua emozione? Questa ... (ilnapolista)

Sarri - parole di fuoco contro Moggi : 'Non rispondo a un radiato. Ha mandato in B la Juventus dopo 100 anni'. Ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti ha parlato Maurizio Sarri . Il tecnico della Lazio ha sottolineato quanto di buono fatto in Champions... (calciomercato)

Sarri "Dispiace per la Champions, sento la fiducia del club": 'Moggi La Juve ha vinto l'ultimo scudetto con me, con lui l'unica retrocessione in B' ROMA (ITALPRESS) - 'Dispiace per l'eliminazione e per i ...sport.tiscali

Sarri a LSC: «Bel viaggio in Champions, ora risaliamo in campionato. Moggi Mi sento di mancare di rispetto rispondendo a un radiato»: Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha così parlato ai microfoni di LSC. CHAMPIONS – «Chiaro che ci dispiace l’eliminazione, per i laziali che c’erano a Monaco. Abbiamo perso contro una squadra forte ...lazionews24

LAZIO - Sarri: "Moggi Sono in difficoltà a rispondere a uno che è stato radiato": Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, così su Luciano Moggi. "Rispondere a Moggi Sono in difficoltà a rispondere a uno che è stato radiato - ha attaccato l'allenatore dei capitolini - e quindi mi s ...napolimagazine