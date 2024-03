Sarri contro Moggi | “In difficoltà nel rispondere a un radiato Con lui la Juventus è retrocessa”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Duro attacco da parte dell’allenatore della Lazio, Maurizio, in risposta alle parole di Lucianoche negli scorsi giorni lo ha criticato dopo l’eliminazione col Bayern e le recenti sconfitte in campionato: “Mi metti inperché devoa un, mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l’ultimo scudetto dellaè stata sotto la mia gestione e la verità è che l’unica retrocessione dellain una storia ultracentenaria è stata sotto la sua gestione, e anche con 17 punti di penalizzazione per il campionato di Serie B. Purtroppo ho anche la sensazione di quello che c’è dietro le sue dichiarazioni, però i fatti sono questi”. SportFace.

Lazio - rifinitura a Formello : un solo dubbio per Sarri contro Bayern. È scattata questa mattina alle 11 in casa Lazio la rifinitura pre- Bayern Monaco. A Formello Sarri ha fatto le prove generali per la sfida... (calciomercato)

Lazio - rifinitura a Formello : un solo dubbio per Sarri contro Bayern. È scattata questa mattina alle 11 in casa Lazio la rifinitura pre- Bayern Monaco. A Formello Sarri ha fatto le prove generali per la sfida... (calciomercato)

Sarri : «Contro il Bayern non bisogna emozionarsi - ma avere coraggio ed essere incazzati». Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco. La sua emozione? Questa ... (ilnapolista)

Lazio, Sarri: "Moggi In difficoltà a rispondere a un radiato. Con lui Juve retrocessa": Dopo l'eliminazione in UEFA Champions League, la Lazio di Maurizio Sarri torna a pensare al campionato e alla Coppa Italia. Tornare in Europa e provare a vincere la coppa nazionale sono gli obiettivi ...gianlucadimarzio

Sarri risponde a Moggi: "Vado in difficoltà a rispondere a un radiato, l'unica retrocessione della Juve è arrivata con lui": L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali ... Ma alla fine abbiamo perso contro una squadra forte che si porta dietro un miliardo di fatturato, ci poteva ...tuttojuve

Sarri contro Moggi: "E' un radiato! Ultimo scudetto Juve con me, con lui retrocessione e -17 in B": Maurizio Sarri ha parlato del momento che vive la Lazio, ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste, per mettere in evidenza le sue sensazioni dopo l'eliminazione contro il Bayern Monaco ...areanapoli