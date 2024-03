Sardegna | faida nel campo largo per una poltrona | Alessandra Todde subito nei guai

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il Pd e il Movimento Cinque Stelle, passata la festa per l'elezione dipresidente della Regione, devono trasformare il "" in una squadra di governo in grado di attuare il programma elettorale facendo i conti con il bilancino. Oltre infatti a individuare la squadra della, i dirigenti dem e quelli pentastellati devono risolvere il "nodo" del nuovo presidente del Consiglio visto che la consuetudine vuole che la carica spetti al candidato più votato della coalizione che ha vinto le elezioni. Dunque la presidenza andrebbe a Desirè Manca, che ha preso oltre 8mila preferenze, ma c'è il problema che si tratta di un'esponente del M5S comee dunque le due più alte cariche delle istituzioni regionali batterebbero entrambe la ...

