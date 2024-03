Sarà un weekend di maltempo | arrivano sull’Italia le “tempeste gemelle”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Quello del 9 e 10 marzo 2024undi pioggia, vento e neve:sono in arrivo infatti le “”, due perturbazioni che porteranno ilsu quasi tutta la penisola, seppur intervallate da una fase più asciutta tra l’una e l’altra. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito Ilmeteo.it, la prima perturbazione produrrà i suoi effetti già a partire dalla serata di oggi, venerdì 8 marzo, al Nord-Ovest, con prime avvisaglie in Sardegna già nel pomeriggio. Nella notte tar venerdì e sabato sono attese nevicherà sulle Alpi oltre i 700-900 metri e piogge intense tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Sabato 9 marzo si prospetta particolarmente instabile, soprattutto durante le ore mattutine, al Nord – specialmente in Veneto, Friuli Venezia Giulia -ma anche in ...